Italiener angeln nach Red-Bull-Stürmer Dabbur

Der anhaltende Lauf von Red Bull Salzburg bleibt den Clubs in den europäischen Topligen nicht verborgen. Ein italienischer Club zeigt konkretes Interesse an Stürmer Munas Dabbur.

16 Tore in der Bundesliga, vier in der Europa League: Munas Dabbur trägt wesentlich dazu bei, dass Red Bull Salzburg eine starke Saison hinlegt. Bevor der Marktwert des Israeli möglicherweise in den Achtelfinalduellen mit Borussia Dortmund weiter steigt, haben Vertreter des AFC Fiorentina schon einmal vorgefühlt. Ein Scout aus Florenz war beim 4:2-Sieg der Bullen gegen Sturm Graz am Sonntag dabei, bei dem der 25-Jährige einen Doppelpack schnürte.

Fiorentina dümpelt in der Serie A auf Platz zehn dahin. Bester Stürmer ist der Argentinier Giovanni Simeone, der in 26 Runden sieben Tore erzielt hat. Die Clubführung ist mit der Performance ihrer Offensivabteilung derzeit alles andere als zufrieden.

Laut italienischen Medien hat Dabburs Berater entsprechende Anfragen bereits abgelehnt. Der Stürmer sei derzeit sehr glücklich in Salzburg. Für interessante Angebote aus einer der großen Ligen habe man aber immer ein offenes Ohr. Dabburs Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2021. Er war erstmals 2016 von Grasshoppers Zürich zu den Bullen gekommen, konnte aber anfangs nicht überzeugen. Nach einem halben Jahr als Leihspieler bei seinem alen Club in der Schweiz kehrte er im Sommer 2017 zurück und wurde bei seinem zweiten Anlauf zu einer festen Größe im Team von Trainer Marco Rose.

(SN)