"Ambitionierte Gruppe": Red Bull Salzburg trifft auf Benfica Lissabon, Inter Mailand und Real Sociedad

Hammerlos für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Champions League: Die Gegner in Gruppe D heißen Benfica Lissabon, Inter Mailand und Real Sociedad. Damit kommt es zum Duell mit ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic. Und zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Ex-Bullen-Trainer Roger Schmidt.

Zum fünften Mal in Folge hat sich Red Bull Salzburg für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert - und zum fünften Mal bekommt man es auch mit der Hautevolee des internationalen Fußballs zu tun: Die Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco bescherte den Salzburgern am Donnerstag Gruppenspiele gegen Benfica Lissabon mit Ex-Bullen-Trainer Roger Schmidt in der Coachingzone, Inter Mailand mit ÖFB-Star Marko Arnautovic und Real Sociedad aus San Sebastian. Ein Traumlos, was die Attraktivität betrifft. Aus sportlicher Sicht ist es freilich ein Hammerlos. Nur der Gruppensieger und der Zweite steigen ins Achtelfinale der Champions League auf, der Tabellendritte spielt im Frühjahr 2024 in der K.-o.-Phase der Europa League weiter.

Trainer Gerhard Struber verspricht mutige Salzburger

Als "ambitionierte Gruppe" bezeichnete Salzburgs neuer Sportdirektor Bernhard Seonbuchner die Aufgabe. Trainer Gerhard Struber sprach von einem "großen Brett". Wenngleich der Bullen-Coach auch betonte: "Unser Ziel ist es schon, dass wir im Europacup überwintern. Wir wollen mit viel Optimismus an die Sache herangehen und freuen uns auf eine super Atmosphäre in den Stadien." Dass Struber bereits über die nötige internationale Reife verfügt, wurde eine Stunde nach der Auslosung während einer Pressekonferenz bei folgendem Satz deutlich: "Wir wollen auch in der Champions League proaktiv spielen, wir sind ja gebrandet in diesem Style." Heißt: Die Fans dürfen sich auf mutige Salzburger und vertikalen Fußball freuen.

Apropos Fans: Red Bull Salzburg legt für die drei Heimspiele wieder Dreierpakete auf. Der Vorverkauf für alle Dauerkartenbesitzer startet am Montag um 10 Uhr. Es wäre keine große Überraschung, würde die Bullen-Arena drei Mal ausverkauft sein. Die genauen Spieltermine und Anstoßzeiten will die UEFA bis Samstagmittag festlegen.

3:4-Niederlage im Testspiel gegen Inter

Attraktiv ist die Gruppe D für Salzburg vor allem auch deshalb, weil es gegen den Vorjahresfinalisten Inter Mailand zum Duell mit Marko Arnautovic kommt. Der ÖFB-Rekordteamspieler war erst vor zwei Wochen innerhalb der Serie A von Bologna zu Inter gewechselt. Anfang August haben die Bullen daheim ein Testspiel gegen die "Nerazzurri" bestritten - und bei zeitweise strömendem Regen trotz einer ambitionierten Leistung mit 3:4 verloren.

Wiedersehen mit Publikumsliebling Roger Schmidt

Bei Benfica sitzt mit Roger Schmidt ein alter Bekannter auf der Trainerbank. Der Deutsche war von 2012 bis 2014 bei Red Bull Salzburg tätig und hat gemeinsam mit dem damaligen Sportdirektor Ralf Rangnick den heutigen Spielstil der Bullen begründet. Und last but not least gilt der baskische Club Real Sociedad aus San Sebastian, der nach neun Jahren Absenz sein Champions-League-Comeback gibt, als Fan-Hochburg. Kapitän Andreas Ulmer bewertete das Hammerlos so: "Ich freue mich, Roger nach langer Zeit wiederzusehen. Es ist eine richtig starke Gruppe. Ich denke aber, dass wir uns dennoch etwas zutrauen dürfen."

Die nominell am stärksten besetzte Gruppe ist F mit Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan und Newcastle. Titelverteidiger Manchester City erwischte in Gruppe G RB Leipzig (mit dem ÖFB-Trio Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner), Roter Stern und Young Boys Bern.

Erling Haaland ist Europas Fußballer des Jahres

Im Rahmenprogramm der Auslosung wurde Erling Haaland am Donnerstag in Monaco zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Der 23-jährige Ex-Salzburger gewann mit Manchester City die Champions League, die englische Meisterschaft, den FA-Cup und den UEFA-Supercup und erzielte in der abgelaufenen Saison 52 Tore. Pep Guardiola heimste die Ehrung für den Trainer des Jahres ein. Spielerin des Jahres wurde die spanische Weltmeisterin und Champions-League-Siegerin Aitana Bonmati.

Auslosung zur Champions League 2023/24 - die Gruppen:

Gruppe A: FC Bayern, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray.



Gruppe B: FC Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens.

Gruppe C: SSC Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin.

Gruppe D: Benfica Lissabon, Inter Mailand, FC Salzburg, Real Sociedad.

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam, A. Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow.

Gruppe F: Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle United.

Gruppe G: Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, YB Bern.

Gruppe H: Barcelona, FC Porto, Schachtar Donezk, Royal Antwerpen.

Die Spieltermine im Überblick: 19./20. September, 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November und 12./13. Dezember.