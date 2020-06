Corona-Fall bei Red Bull - Akademie betroffen

Wie die "Salzburger Nachrichten" am Freitag Mittag erfahren haben, steht die Red-Bull-Akademie in Liefering wegen einer Covid-Erkrankung in den nächsten Wochen unter Beobachtung. Ein ranghoher Mitarbeiter der Bullen-Nachwuchsschmiede soll sich infiziert haben und damit Alarmstufe rot bei den Bullen ausgelöst haben.

SN/gepa pictures Die Red-Bull-Akademie ist wegen eines Covid-Falles gesperrt.