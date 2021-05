Jesse Marsch kommt mit Leipzig nach Salzburg

Jesse Marsch wird sich mit seinem neuen Verein RB Leipzig in Saalfelden auf die kommende Saison in der deutschen Bundesliga vorbereiten.

Mit dem Heimspiel gegen die WSG Tirol endet am kommenden Samstag die Amtszeit von Trainer Jesse Marsch beim österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. Den US-Amerikaner zieht es nach zwei Jahren in der Mozartstadt zum Schwesterclub RB Leipzig. Bereits in rund zwei Monaten wird der 47-Jährige aber wieder nach Salzburg zurückkommen. Laut SN-Informationen aus Leipzig-Kreisen bereitet sich der deutsche Spitzenclub von Ende Juli bis Anfang August in Saalfelden auf die neue Saison vor.

Logieren werden die RB-Stars im Brandlhof, ...