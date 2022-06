Kehrt Camara noch einmal zu Red Bull Salzburg zurück?

Sein Abschied ist beschlossene Sache, doch der Transfer von Mohamed Camara zieht sich. Am Mittwoch muss der Malier ins Trainingslager der Bullen in Bramberg einrücken.

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat seine Trainingszelte seit Samstag in Bramberg im Oberpinzgau aufgeschlagen. Eine Woche lang schwitzt die Truppe von Trainer Matthias Jaissle bei Traumwetter und intensiven Fußball- und Athletikeinheiten, dazu stehen zwei Testspiele auf dem Programm: am Mittwoch gegen Legia Warschau (18 Uhr, Bramberg) und am Samstag gegen Olympiakos Piräus (15.30 Uhr, Mittersill).

Der Testspiel-Auftakt gegen den bulgarischen Vizemeister ZSKA Sofia steckte den Bullen am Wochenende noch in den Knochen, jedoch mehr psychisch als physisch. Nach ...