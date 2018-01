Warum für Salzburgs Cheftrainer Marco Rose Platz zwei in der Bundesliga "keine schöne Sache" wäre und man seine Mannschaft "durchaus mögen kann", erzählt der 41-Jährige im Interview.

Vor dem zweiten Testspiel im Trainingslager am Samstag (16 Uhr, Livestream auf www.redbullsalzburg.com) gegen den überlegenen tschechischen Tabellenführer Viktoria Pilsen stand Marco Rose den SN in Spanien Rede und Antwort. Und der Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg schlug dabei auch kritische Töne an.