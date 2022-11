Red-Bull-Einstieg begeistert die Frauenfußball-Szene

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann begrüßt den Einstieg von Red Bull Salzburg ebenso wie die Salzburger Teamspielerin Sarah Zadrazil und weitere Expertinnen und Experten.

Es war ein Abend voller guter Nachrichten für Teamchefin Irene Fuhrmann. Erst der Sieg von St. Pöltens Fußballerinnen in der Champions League gegen Slavia Prag, dann die SN-Exklusivmeldung über den Einstieg von Red Bull Salzburg in den Frauenfußball: "Es ist natürlich sehr positiv, wenn das Aushängeschild des österreichischen Fußballs bereit ist, sich in diesem Bereich zu engagieren", sagte die ÖFB-Teamchefin im SN-Gespräch. "Vor allem, weil Red Bull den Frauenfußball nachhaltig fördern will und das Projekt auf gesunden ...