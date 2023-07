Red-Bull-Mädchenfußball: Ein Start mit Donnerwetter

Ab jetzt rollt der Ball beim Projekt Frauenfußball von Red Bull Salzburg. Am Montag stieg das erste Training der neuen U16-Mannschaft.

Improvisation war schon immer Trumpf, wenn bei Red Bull im Fußball etwas Neues angegangen wurde. Beim neuen Salzburger Mädchenteam bedeutet das: Zwei Container neben dem Kabinengebäude des FC Bergheim müssen vorerst als Hauptquartier, Trainerkammerl und Gerätelager reichen. Auf der Anlage des Frauen-Bundesligaclubs wird das Team hauptsächlich trainieren.

Am Montag fassten die 20 Spielerinnen zunächst ihre Trainingskleidung aus, dann gab es kurze Ansprachen von Bernd Winkler, dem Leiter der Frauenfußballabteilung von Red Bull Salzburg, und Cheftrainer Dusan Pavlovic. Die Grundstimmung war optimistisch: "Wir werden eine gute Zeit haben ", zeigte sich Winkler optimistisch. Pavlovic erinnerte seine Spielerinnen: "Ihr repräsentiert jetzt Red Bull Salzburg - auf dem Platz und auch außerhalb." Isabella Schweighofer (Co-Trainerin), Carolin Größinger (Torwarttrainerin), Markus Huthöfer (Athletikcoach) und Chiara Kubis (Physiotherapeutin) ergänzen den Trainerstab.

Das erste Testspiel in Salzburg wird nach einer Terminverlegung am 4. August gegen die gleichaltrigen LASK -Mädchen steigen. In der Meisterschaft trifft das neue Team ab Ende August auf die U14-Burschen in der Sparkassenliga.