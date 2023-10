FC Red Bull Salzburg bangt mit Israeli Oscar Gloukh

Mit seinen Gedanken ist Israels Teamspieler Oscar Gloukh bei seiner Familie, die in Tel Aviv lebt. Wie Red Bull Salzburg versucht, den Mittelfeldspieler auf die Partien vorzubereiten.

In den vergangenen Tagen und vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den LASK führten die Clubchefs von Red Bull Salzburg vermehrt Gespräche mit Oscar Gloukh. Trainer Gerhard Struber versuchte, dem israelischen Nationalspieler, so weit dies überhaupt möglich ist, etwas von seiner Angst um seine Familie, die in Tel Aviv die Schrecken des Kriegs miterlebt, zu nehmen.

Die Spiele der israelischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in der vergangenen Woche waren nach dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten abgesagt worden. Gloukh trainierte in Salzburg und absolvierte auch das Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen Ried. Beim 1:0 zeigte der spielstarke 19-Jährige auch eine überaus ambitionierte Leistung. Vielleicht hilft es ihm auch, beim Fußball auf andere Gedanken zu kommen und die tragischen Ereignisse in seiner Heimat für kurze Zeit etwas in den Hintergrund zu rücken.

Trainer Gerhard Struber will auch im Heimspiel gegen den Drittplatzierten LASK nicht auf seinen Kreativspieler verzichten. So erklärte Struber am Donnerstag: "Fußball kann auch eine gewisse Ablenkung sein. Oscar kann das tun, was ihm eigentlich Spaß machen sollte." Der Salzburg-Trainer hat Gloukh auch während der Übungseinheiten genau beobachtet. "Er wirkt sehr fokussiert, aber es ist schon klar, dass die aktuelle Situation für ihn nicht einfach ist. Wir haben viele Gespräche mit ihm geführt und wichtig ist, dass wir ihm gut zuhören und unterstützen", betonte Struber. "Gleichzeitig versuchen wir, uns auf das zu konzentrieren, was wir tun können. Und das ist der Fußball." Gloukh gehe als Spieler sehr professionell mit der Situation um.

Und dennoch bestimmt der Krieg im Nahen Osten den Tagesablauf des erst 19-Jährigen. "Mehr als 200 Geiseln werden von der Hamas in unbekanntem Zustand festgehalten und ihre Gesundheit ist unklar. Mehr als 200 junge Männer und Frauen, Großmütter und Großväter und Babys. Bürger aus Ländern auf der ganzen Welt. Für Geiseln einzutreten ist nicht politisch. Es ist humanitär. Die Welt des Sports bittet alle Athleten, dem Aufruf zu folgen, die Sicherheit aller Geiseln zu schützen. Bringt sie jetzt nach Hause", schrieb Gloukh auf seinem Instagram-Profil.

Gloukh hat auch beste Chancen, am Samstag in der Startformation der Bullen zu stehen. Denn seine Ideen werden die Salzburger nach dem Verlust der Tabellenführung benötigen, wollen sie wieder an die Spitze klettern. Struber konnte auch erleichtert durchatmen, denn nach den Länderspielen kamen alle Bullen, die aktiv waren, wieder gesund zurück. "Es schaut so aus, dass alle einsatzfähig sind", sagte der Kuchler, der vor dem LASK großen Respekt zeigt: "Die Linzer sind faktisch die dritte Kraft im Land, von daher müssen wir bereit sein, ,all in' zu gehen mit unseren Mitteln. Und vor heimischer Kulisse zeigen, wie schwer es ist, gegen uns zu bestehen. Wenn wir unsere Grundprinzipien, unseren Spirit von der ersten bis zur letzten Sekunde zeigen, werden wir auch gewinnen."

Nach zwei Heimniederlagen in den vergangenen Spielen in der Liga gegen den Außenseiter Blau-Weiß Linz und in der Champions League gegen Real Sociedad San Sebastián wollen die Salzburger vor zu erwartender großer Kulisse wieder in die Erfolgsspur zurück. "Bevor man aber von einem Sieg spricht, muss man investieren", sagt Struber, der von seiner Mannschaft erwartet, dass sie von der ersten Sekunde an hellwach ist und an die Grenzen geht. An das Spiel am Dienstag in der Champions League auswärts gegen Inter Mailand will Struber noch überhaupt keinen Gedanken verschwenden: "Jedes Spiel ist wichtig, jeder Sieg steigert das Selbstvertrauen."

Platz zwei in der Tabelle im Oktober ist für die Bullen eine äußerst ungewöhnliche Situation. Die aber Struber noch wenig Kopfzerbrechen bereitet: "Wichtig ist, dass wir Leistungen bringen und weniger auf die Tabelle blicken. Die Performance können wir steuern. Entscheidend ist, dass wir am Saisonende ganz oben stehen."