Der Seriensieger gilt als Favorit in der Bundesliga-Meistergruppe, nach der Punkteteilung ist der Vorsprung allerdings so gering wie nie.

Zum vierten Mal in den fünf Jahren seit der Modusänderung in der österreichischen Fußball-Bundesliga geht Red Bull Salzburg als Nummer eins in die Meistergruppe. Nach der Punkteteilung halten die Bullen wie schon 2019 und 2022 bei 27 Zählern - stets wurde man danach auch souverän Meister, dieses Jahr ist der Vorsprung mit "nur" drei Punkten auf Sturm Graz (24) aber so gering wie nie. Es lohnt sich daher ein Blick zurück auf die Tops und Flops des Grunddurchgangs:

