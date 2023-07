Red Bull Salzburg plant noch Transfers: Trainer Matthias Jaissle im Interview: "Es geht immer um Ergebnisse"

Der Meistertrainer von Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle, sprach mit den SN über die neue Saison und der Deutsche erklärt, welche Spiele er noch immer besonders genießen wird.

Mit einer 0:2-Niederlage im Testspiel gegen den dänischen Vizemeister Nordsjælland hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg eine intensive Übungswoche im Trainingslager in Saalfelden am Samstag beendet. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hat jetzt noch drei Wochen Zeit, um seine Mannschaft für den Saisonstart in der Bundesliga auswärts in Altach zu finden. Gegen die Dänen vergaben die Bullen bei großer Hitze noch zu viele gute Möglichkeiten. Im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" gab Jaissle einen ersten Ausblick auf die neue Saison. Mit Benjamin Šeško, Nicolas Seiwald und Junior Adamu haben ja bereits drei wichtige Spieler den Serienmeister verlassen. Weitere werden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch folgen.

Red Bull Salzburg steht wieder einmal vor einem personellen Umbruch. Gleichzeitig ist es auch eine Chance für die aufstrebenden Talente, sich ins Blickfeld zu spielen. Allerdings wurde es schon in der vergangenen Saison im Titelkampf eng. Was erwarten Sie von der neuen Saison? Matthias Jaissle: Ich glaube, dass die letzte Saison allen Fans Spaß gemacht hat, das zeigen auch die Zuschauerzahlen. Das Niveau in der Meisterrunde war enorm hoch, viele Spiele waren extrem umkämpft. Dass es spannend war, lag ja nicht daran, dass wir eine schlechte Saison gespielt hätten. Im Gegenteil, wir haben nur einmal verloren. Aber die anderen Mannschaften, allen voran Sturm Graz, waren eben auch richtig gut unterwegs. Das wird in Zukunft sicher nicht anders sein. Deshalb glaube ich schon, dass sich die Fans wieder auf eine coole Saison freuen können. Unser Ziel ist es natürlich trotzdem, den Titel zu verteidigen - aber wir wissen, dass das alles andere als ein Selbstläufer wird.

Ist es für Sie wichtiger, ein Spektakel auf dem Platz zu bieten, oder sind Resultate wichtiger? Da wird Ihnen wahrscheinlich jeder meiner Kollegen antworten: am liebsten beides. Da bin ich keine Ausnahme. Unser Ansatz ist es immer, aktiv zu sein und nach vorne zu spielen. Aber trotzdem wollen wir eine gute Balance haben. Ich glaube, dass uns das in der Vergangenheit ganz gut gelungen ist.

Trainer werden ja mehr nach Resultaten beurteilt, ist das gerecht? Das ist ja nicht nur im Fußball so. Im Leistungssport geht es am Ende immer um Ergebnisse. Egal, ob es Trainer, Vorstand oder Mannschaft betrifft. Natürlich kommen im Fußball immer wieder Faktoren hinzu, die man nicht beeinflussen kann. Trotzdem besteht aus meiner Sicht die größte Chance auf Erfolg, wenn man fleißig ist und versucht, inhaltlich so gut und detailliert wie nur irgendwie möglich zu arbeiten. Nur das können wir ja auch beeinflussen.

Sehen Sie im Kader aktuell noch Handlungsbedarf? Ist er nicht zu groß? Es ist noch viel zu früh, um da schon ein Fazit zu ziehen. Wir sind mitten in der Transferperiode, da wird sicher noch einiges passieren. Aber ich bin entspannt, da vertraue ich unserem Sportdirektor Christoph Freund zu hundert Prozent. Er wird wieder einen richtig guten Kader zusammenstellen, daran habe ich gar keine Zweifel.

Sportdirektor Christoph Freund würde in der Champions League gern gegen den englischen Traditionsclub Manchester United spielen. Und Sie? Ich bin da völlig offen. Ich würde es schön finden, gegen Teams zu spielen, die wir in den vergangenen Jahren nicht als Gegner gehabt haben. Von daher würde Manchester United ganz gut passen (lacht). Aber wir nehmen es, wie es kommt. Für uns ist jedes Spiel in der Champions League ein Fußball-Feiertag, den wir genießen.

Zum Abschluss des Trainingslagers gab es am Samstag noch eine Niederlage. Wie fällt Ihr Urteil nach den harten Einheiten in Saalfelden aus? In erster Linie ging es im Test gegen Nordsjælland darum, dass wir nach der intensiven Woche gut durchkommen. Dass die Beine nicht ganz so frisch sind, war klar. Taktisch wollten wir einiges in der Umsetzung sehen, das ist uns phasenweise auch schon sehr gut gelungen. Es ist aber natürlich schwer, wenn der Akku nicht mehr ganz voll ist und du auf einen spielstarken Gegner triffst. Wir wollten trotzdem früh anpressen - daran werden wir im Training noch ansetzen. Alles in allem fällt das Fazit, auch was die Trainingswoche angeht, dennoch positiv aus.