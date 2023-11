Red Bull Salzburg kämpft gegen Topclubs um Verteidiger-Talent

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg bastelt bereits am Kader für die Zukunft: Ganz oben auf der Wunschliste steht ein Innenverteidiger-Talent aus dem Osten Österreichs.

Bullen-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner will eines der größten Verteidiger-Talente Österreichs nach Salzburg locken.

Bereits mit 16 Jahren feierte Jakob Schöller (17) in der vergangenen Saison sein Debüt beim Zweitligisten Admira Wacker. Innerhalb kürzester Zeit sicherte sich der Youngster einen Stammplatz bei den Niederösterreichern und überzeugte mit Top-Leistungen. Mittlerweile hat der Innenverteidiger bereits 27 Partien in der 2. Liga absolviert und spielte sich damit auch in die Notizbücher vieler Scouts.

Namhafte Konkurrenz für Salzburg

Laut SN-Informationen aus dem Admira-Umfeld beschäftigt sich Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg bereits seit Längerem mit dem Youngster, der derzeit noch ein Gymnasium im Osten von Österreich besucht. Und die Bullen wollen mit einem klaren Karriereplan punkten: Beim Zweitligisten FC Liefering soll sich Schöller behutsam weiterentwickeln und danach bei den "großen" Bullen durchstarten. So wie es vor ihm schon viele Talente geschafft haben. Doch es zeigen weitere Vereine starkes Interesse: Der italienische Topclub AS Rom und der deutsche Bundesligist Wolfsburg beschäftigen sich intensiv mit dem österreichischen U19-Teamspieler.

Überragende Leistung in der EM-Qualifikation

Dass er mit den besten Talenten Europas mithalten kann, zeigte Schöller Mitte Oktober bei den Qualifikationsspielen für die U19-EM. Gegen Wales (0:0), Montenegro (1:0) und England (0:0) zählte der 1,90 Meter große Verteidiger zu den Leistungsträgern und hatte damit großen Anteil am Weiterkommen der ÖFB-Youngsters. Nun soll spätestens im Sommer der nächste Karriereschritt folgen.