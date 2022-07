Rekordtransfer: Red Bull Salzburg zahlt 13 Millionen Euro für Lucas Gourna-Douath

Österreichs Fußballmeister schlägt auf dem Transfermarkt noch einmal zu. Und wie: Für den defensiven Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath zahlen die Bullen 13 Millionen Euro.

Im Kampf um den zehnten Meistertitel in Folge in der Fußball-Bundesliga rüstet Red Bull Salzburg noch einmal gewaltig auf. Nach den Verpflichtungen von Stürmer Fernando und Abwehrspieler Strahinja Pavlovi holen die Bullen auch noch Lucas Gourna-Douath. Laut Informationen der "Salzburger Nachrichten" aus Salzburg-Kreisen beträgt die Ablösesumme 13 Millionen Euro - Rekordtransfer für Österreich. Für die Transfers von Pavlović (AS Monaco), Fernando (Donezk) und Karim Konaté (ASEC Mimosas) gaben die Bullen bisher 16,5 Millionen Euro aus. Dem gegenüber stehen Einnahmen von ...