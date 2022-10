Auch Red Bull Salzburg verdient Applaus

Keine Schweigeminute, die es auf Anordnung des am vergangenen Samstag verstorbenen Red-Bull-Chefs nicht gab, dafür tosender Applaus: So gedachten rund 30.000 Zuschauer in der Red-Bull-Arena vor dem Anpfiff der Partie in der Champions League FC Salzburg gegen Chelsea London noch einmal Red-Bull-Gründer Dietrich "Didi" Mateschitz. Aber nicht nur Mateschitz, der mit seinem finanziellen Engagement den Salzburger Fußball in nie für möglich gehaltene Höhen bis in die Königsklasse des Geschäfts führte, hat sich diesen Applaus mehr als verdient. Auch den Profis ...