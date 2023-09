Grödig will den Druck auf Kuchl mit einem Heimsieg gegen Thalgau erhöhen. Die Gäste peilen ihrerseits den ersten Sieg unter dem Interimsduo Alexander Schlintl und Johannes Bucher an. Verfolgen Sie das Spiel am Freitag (18.30 Uhr) im Livestream und sehen Sie alle Highlights! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.

Das Spiel im Livestream