Luca Forthuber und Co. fordern Adnet.

Kann Adnet nach elf Niederlagen in Serie in Straßwalchen punkten? Verfolgen Sie das Spiel am Samstag (15 Uhr) im Livestream und sehen Sie alle Highlights! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.

Das Spiel im Livestream