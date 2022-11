Deutsche TV-Zahlen trotz Katar-Bestwert weiter unter Niveau

Trotz eines Bestwertes für das laufende Turnier in Katar bleiben die TV-Zuschauerzahlen in Deutschland weiterhin weit unter jenen vergangener Fußball-Weltmeisterschaften. Deutschlands Gruppenspiel gegen Spanien (1:1) verfolgten am Sonntagabend insgesamt 17,05 Mio. Menschen im ZDF. Das bedeutete eine Einschaltquote von 49,3 Prozent.

SN/APA/dpa/Michael Rossmann Die WM-Kommandozentrale von ARD und ZDF