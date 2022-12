Marokkanische Airline sagt Flüge für Fans ab

Die nationale marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc (RAM) hat unter Berufung auf eine Entscheidung der katarischen Behörden alle Flüge gestrichen, die für Mittwoch geplant waren, um Fans zum historischen ersten Halbfinale des Landes bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nach Doha zu bringen. Statt wie zuvor von der Airline angekündigt, 30 zusätzliche Flüge bereitzustellen, konnten letztlich nur sieben Flüge wie geplant durchgeführt werden.

"Nach den jüngsten Einschränkungen durch die katarischen Behörden bedauert Royal Air Maroc, die Kunden über die Streichung ihrer von Qatar Airways durchgeführten Flüge zu informieren", so die Fluggesellschaft in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. Das Unternehmen sagte zu, die Tickets zu erstatten und entschuldigte sich bei den Kunden, die nun wohl auf ihren Matchtickets und Hotelbuchungen sitzen bleiben.

Das internationale Medienbüro der katarischen Regierung reagierte bisher nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.