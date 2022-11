Messi bekräftigt: "Das ist sicher meine letzte WM"

Lionel Messi hat bekräftigt, dass es für ihn keine sechste WM-Teilnahme geben wird. "Das ist sicher meine letzte WM", sagte der 35-jährige Argentinier am Montag bei einer Pressekonferenz in Doha vor dem Auftaktspiel der Südamerikaner. Am Dienstag treten Messi und seine Teamkollegen gegen Außenseiter Saudi-Arabien an. Die weiteren Gruppengegner sind Mexiko und Polen. Er gehe topfit in die WM, beteuerte Messi. "Ich habe keine Probleme."

SN/APA/AFP/JUAN MABROMATA Messi betritt in Katar zum letzten Mal die WM-Bühne