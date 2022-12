Senegal erste Hürde auf Englands Titelweg

Die dürren Jahre des englischen Fußballs sind vorbei. Nach knapp zwei Jahrzehnten hat Gareth Southgate die Generation um Kapitän Harry Kane wieder in die Weltspitze geführt. Als gereifter Favorit starten die "Three Lions" am Sonntag (20.00 Uhr/live ORF 1) gegen Senegal in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft in Katar. Dort kann es nach Platz vier bei der WM in Russland 2018 und dem Finaleinzug bei der EM 2021 nur noch ein Ziel geben: den WM-Titel.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Kapitän Harry Kane ist in der Offensive gesetzt