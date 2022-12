Ein deutsches Desaster

WM in Katar

WM in Katar Michael Unverdorben

Wie schon bei der WM 2018 ist Deutschland auch 2022 in der Vorrunde und damit viel zu früh ausgeschieden. Unfassbar. Damals noch als amtierender Weltmeister, scheiterte man in Katar nach einer der verrücktesten Gruppen-Entscheidungen überhaupt. Zwischendurch lag die DFB-Auswahl auf einem Aufstiegsrang, doch dann geriet Spanien gegen Japan in Rückstand. Auch das ist unfassbar. Deutschland mühte sich unterdessen - trotz klarer Feldüberlegenheit - gegen das limitierte Nationalteam aus Costa Rica. Fatale Fehler im Abwehrverhalten, leichtfertig vergebene Torchancen und möglicherweise auch ...