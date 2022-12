Das System FIFA gehört für mich zu den Verlierern, aber auch zu den Gewinnern dieser WM. Noch nie in der Geschichte einer Fußball-WM wurde sowohl im Vorfeld als auch noch während des Turniers so viel darüber diskutiert, welche Bilder wir direkt, indirekt und unzensiert konsumieren dürfen. Durch Social Media konnten wir uns aber dennoch ein Bild machen, wie es einem Land, welches viele als nicht austragungswürdig beurteilten, wirklich gelaufen ist. Ob man da in Zukunft daraus lernt?

Auf ...