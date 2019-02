1:2-Niederlage für Anderlecht bei Zulj-Startelfdebüt

Peter Zulj hat sich sein Startelfdebüt bei RSC Anderlecht sicher anders vorgestellt. Das neue Team des ÖFB-Nationalspielers unterlag am Sonntag in der 24. Runde der belgischen Fußball-Jupiler-League auswärts bei Standard Lüttich 1:2 und fiel damit in der Tabelle auf Rang sieben und außerhalb der Meisterrunde-Plätze zurück. Der 25-jährige Mittelfeldakteur wurde in der 68. Minute ausgetauscht.

Es war der zweite Saisoneinsatz für Zulj, nachdem er zuletzt am 27. Jänner beim 2:1-Heimerfolg gegen KAS Eupen nach der Pause zum Zug gekommen war. Anzeige Quelle: APA