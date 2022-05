500 Siege − ein Rekord für die Traber-Ewigkeit

Der Pinzgauer Christian Mayr feierte in der Wiener Krieau eine Bestmarke − in einer Sportart, die in Österreich fast in Vergessenheit geraten ist.

SN/risavy Von seiner Frau trainiert, vom Bruder gezüchtet und von Christian Mayr zum Sieg geführt: Power Vital bescherte Mayr den 500. Sieg.