Für Weltmeisterin Alisa Buchinger ist Karate mehr als ein Wettkampfsport und sie engagiert sich in österreichischen Schulen sowie in Indien, um Kindern in Kursen das Selbstvertrauen zu stärken.

SN/sonne/armin mösinger In einem Dorf im indischen Bundesstaat Bihar brachte Alisa Buchinger Kindern Selbstverteidigung nahe. Der Verein Sonne ist nun auf Sponsorensuche für die Weiterarbeit.