Bei den French Open sieht es ganz nach einer Absage des gesamten elften Spieltages am Mittwoch aus. Aktuell heißt es noch "Spielbeginn nicht vor 15.30 Uhr", doch die Meteorologen prophezeien eher sogar eine Verschlechterung des Wetters am späteren Nachmittag. Zumindest die beiden Herren-Viertelfinali, eines davon mit Dominic Thiem, werden voraussichtlich erst am Donnerstag stattfinden.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Regen macht Spielbetrieb unwahrscheinlich