Bekannteste fünf Österreicher sind allesamt Sportler

Die hierzulande bekanntesten fünf Österreicher sind allesamt Sportler. Das geht aus einer Umfrage des Branchenmagazins "Extradienst" unter 23 heimischen Top-Society-Journalistinnen hervor. David Alaba führt die Bekanntheitswertung vor seinem Fußball-Branchenkollegen Marko Arnautovic, Ex-Skifahrer Marcel Hirscher, dem früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger sowie Thomas Muster (Tennis) an. In den insgesamt vier gemischten Wertungen ist Alaba in gleich drei die Nummer 1.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH David Alaba kennt jeder

Denn der Bayern-Kicker hat auch die "Gesamtwertung" (Society-Faktor) überlegen vor Opernsängerin Anna Netrebko und Hirscher für sich entschieden. Der Nationalspieler aus Wien ist der Umfrage zufolge vor Hirscher und Tennis-Ass Dominic Thiem auch der Österreicher mit dem höchsten Austro-Werbewert. Nur bei der von Netrebko vor Arnold Schwarzenegger angeführten "Glamour"-Wertung muss sich Alaba als bester Sportler mit Platz 5 zufriedengeben. Quelle: APA