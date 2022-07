Blau-Weiß und Grün-Rot: Ein Blick auf die bunte Fußballwelt

Warum Farben im Fußball so wichtig sind und die Festlegung auf Vereinsfarben meistens Frauensache war.

Blau-weiß musste der Pyjama sein. Nicht nur wegen des mit mütterlicher Nähkunst verarbeiteten kuscheligen Stoffs sind wohlig-warme Kindheitserinnerungen damit verbunden. Blau-Weiß, das waren die Clubfarben des mittlerweile dahingeschiedenen Fußballclubs VÖEST Linz. Diese Zuneigung bis in den Schlaf hinein hat dem Werkssportverein nicht geholfen. Titel und Pokale wurden nur in Träumen gefeiert, die Realität war nicht kuschelweich, sondern beinhart: Der Stadtrivale schluckte die VÖESTler und steckte sie in seine schwarz-weißen Trikots. Ein Albtraum.

Bei den Farben kennt der Fußballfreund ...