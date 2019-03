Blutprofile bei geständigen Aktiven um Hauke verdächtig

Der Großteil der in die Doping-Causa nach der Razzia in Seefeld und Erfurt verwickelten Athleten hat verdächtige Blutprofile. Das gab die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) am Mittwoch im Rahmen ihrer Jahreskonferenz in Lausanne bekannt. "Die (biologischen, Anm.) Pässe sind nicht normal", sagte WADA-Wissenschaftsdirektor Olivier Rabin mit Bezug auf die betroffenen Athleten.

SN/APA/BARBARA GINDL Hauke und Baldauf hatten Doping gestanden