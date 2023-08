C. Schweinberger holt mit Zeitfahr-WM-Bronze Olympia-Ticket

Die Tirolerin Christina Schweinberger hat mit ihrem dritten Platz im WM-Zeitfahren in Glasgow dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) einen Quotenplatz in dieser Disziplin für die Paris-Spiele 2024 gesichert. Insgesamt zehn von 35 Tickets für die Olympia-Konkurrenz gingen am Donnerstag weg, aber maximal eines pro nationalen Verband. So kam auch eine unmittelbar hinter Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer auf Platz 16 gefahrene Dänin noch zum Zug.

BILD: SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Christina Schweinberger holte Bronze und einen Olympia-Quotenplatz

Die weiteren 25 Olympia-Startplätze im Straßen-Zeitfahren der Frauen werden per 17. Oktober über die Nationen-Weltrangliste vergeben. Hier nimmt Österreich aktuell Platz 17 ein.