"Captain Future" von Reiter Koller mit positivem Dopingtest

Ein positiver Dopingtest hat den Österreichischen Pferdesportverband (OEPS) kurz vor Beginn der Europameisterschaften in Rotterdam ereilt. Österreichs Nationenpreisteam-Reiter Felix Koller wurde vom Weltreiterverband FEI gesperrt, nachdem sein Pferd "Captain Future" am 2. Juni beim CSIO in St. Gallen positiv auf Diisopropylamin getestet worden war. Koller hat die Öffnung der B-Probe beantragt.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOSEP LAGO Felix Koller auf Captain Future in Barcelona 2018