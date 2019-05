Carapaz auch nach Königsetappe Giro-Spitzenreiter

Richard Carapaz aus Ecuador trägt auch nach der Königsetappe des 102. Giro d'Italia das Rosa Trikot des Gesamtführenden. Der 25-jährige Radprofi erreichte am Freitag nach der Klettertour mit dem Mortirolo-Pass als Höhepunkt das Ziel des 16. Abschnitts in Ponte di Legno gemeinsam mit Vincenzo Nibali in einer Verfolgergruppe. Der Italiener ist nun 1:47 Minuten zurück erster Verfolger von Carapaz.

SN/APA (AFP)/LUK BENIES Wetter schlecht, Leistung gut: Carapaz verteidigte seine Giro-Führung