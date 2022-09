City Hill Climb: Federspiel und Schrempf wiederholten ihre Siege

Ein Radsportfest in der Salzburger Altstadt mit vielen Fans war die zweite Auflage des City Hill Climb. Die Vorjahressieger waren auch heuer nicht zu schlagen.

Wenn's schon weh tut, dann wenigstens in einem solchen Ambiente: In einen malerischen Spätsommer-Sonnenuntergang hinein durften die Teilnehmer am 2. Salzburger City Hill Climb am Donnerstag radeln. 900 Meter und 120 Höhenmeter bedeuteten für Sportlerinnen und Sportler jeweils knapp vier Minuten totale Verausgabung.

Stöhnen und Fluchen von so manchem Teilnehmer wurde übertönt von frenetischem Beifall und Anfeuerungen der vielen Fans an der Strecke. "Die Stimmung war der Wahnsinn. Es waren richtig viele Leute da", sagte Carina Schrempf. Die Steirerin vom Tem Cookina Graz wiederholte souverän ihren Vorjahressieg. Während ihre Gegnerinnen auf dem steilsten Abschnitt absteigen mussten, fuhr sie geradezu locker ins Ziel.

Den selben Sieger wie im Vorjahr gab es auch bei den Männern. Daniel Federspiel (Simplon Felbermayer Wels) ließ sich auch von einem Ausreißversuch seines Teamkollegen Moran Vermeulen nicht beeindrucken. Im 30-Prozent-Abschnitt zog der Ex-Weltmeister unaufhaltsam davon und konnte schon vor der Zieldurchfahrt die Hände jubelnd hochreißen. Einen Heimsieg gab es bei den Mountainbikern durch Toptalent Dominik Hödlmoser vom Union RC MTB Koppl.

Veranstalter Gerhard Schönbacher hat bereits die Auflage 2023 im Visier und will dann mit dem einen oder anderen großen Namen auf der Startliste aufwarten.