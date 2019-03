Was als Affäre um heimische Langläufer begonnen hat, reißt nun den Radsport in die Tiefe: Profi Georg Preidler stellte Selbstanzeige. Im Radverband ist man schockiert und wütend.

Die Dopingaffäre, die in der Vorwoche am Rande der nordischen Ski-WM in Seefeld begonnen hat, zieht nun weitere Kreise - und wieder einmal steht der Radsport im Mittelpunkt. Der heimische Radprofi Georg Preidler hat im Zusammenhang mit den Ermittlungen um ...