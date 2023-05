Wie eine leidenschaftliche Läuferin nach 100 Kilometern auf Wolke sieben ankam und warum sie heute mit viel weniger glücklich ist.

Wer mit 42 Jahren zu laufen beginnt, tut das meist wegen des schlechten Gewissens. Ein dezenter Hinweis von der Waage oder vom Hausarzt ist der Auslöser. Bei Sabine war das anders, so wie sie vieles in ihrem Leben nicht nach Schema F gemacht hat.

Am Anfang stand Norbert, damals Sabines Chef: "Er hat bei uns in der Firma damals eine wöchentliche Laufrunde ins Leben gerufen", erinnert sich Sabine an die Anfänge vor rund 20 Jahren. Norbert ist die ...