Die Sportler-Zitate des Jahres: Von Ketchup und "Anticorona"-Zlatan

Markige Sprüche und bildhafte Wortspiele - die Sportler hatten im Jahr 2020 viel zu sagen.

Natürlich. Corona beherrschte viele Aussagen von Sportlerinnen und Sportlern in der ganzen Welt im Jahr 2020. Es ging aber auch um Entfesselungszauberer wie Houdini, "Raumschiff Enterprise" oder Erlebnisse aus der Heimat mit Kühen. Eine SN-Sammlung der besten Sprüche in diesem Jahr ist trotz Krise besonders unterhaltsam.

Fußball:

"Viel mehr testen geht, glaube ich, kaum. Ich habe das Gefühl, man muss gar nichts mehr essen. Man hat ständig die Stäbchen im Mund."Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann auf die Frage, ob man bei den nächsten Spielen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie mehr Coronatests vollzieht.

"Es gibt natürlich immer Spieler, die die Polaruhr beim Hund umbinden und den Hund laufen lassen."

Altach-Trainer Alex Pastoor zum Heimtraining seiner Spieler während der Coronakrise.

"Sie fragen ja auch keinen Virologen, wie wir gegen Wolfsburg spielen."

Noch einmal Leipzig-Trainer Nagelsmann. Er fühlt sich beim Thema Coronavirus nicht als Experte.

"Es war der Wahnsinn nach der Coronaphase: Wir haben den Abstand eingehalten. Ist nur blöd, wenn du das im Strafraum machst."

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic nach einer 1:3-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach beim Neustart der Meisterschaft.

"Das Virus hat mich herausgefordert und ich habe gewonnen. Aber du bist kein Zlatan, fordere das Virus nicht heraus."

Zlatan Ibrahimovic warnt davor, das Coronavirus zu unterschätzen.

"Gestern bin ich noch in meiner Heimat neben Kühen spaziert und nun bin ich hier bei Barcelona mit den besten Spielern der Welt."

Quique Setién bei seiner Präsentation als Barcelona-Trainer.

"Man kann jetzt nicht von den Leuten vom FC Bayern erwarten, dass sie nur halbtags arbeiten, damit die Bundesliga wieder spannend wird."Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, über die Langeweile im Titelkampf der deutschen Bundesliga nach dem achten Titel en suite für die Münchner.

"Er ist ein Tier, natürlich."

PSG-Trainer Thomas Tuchel über Dortmund-Stürmer Erling Haaland.

"Bei meiner Torgefährlichkeit die letzten Jahre haben sie wahrscheinlich gedacht, den lassen wir mal allein stehen. Ich glaube, das ist das Ketchupflaschen-Prinzip: Lange kommt gar nix, dann kommt gleich alles auf einmal."

Stefan Ilsanker nach einem Doppelpack bei einem 3:0-Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen.

"Gegen Salzburg zu spielen ist wie zum Zahnarzt zu gehen. Man weiß, was einen dort erwartet, ganz egal, wer bei ihnen spielt."

Markus Schopp vor einem Spiel gegen Meister Salzburg.

"Ich kann nicht zaubern, schnitzen oder Spieler herbeamen, das geht nur bei ,Raumschiff Enterprise'."

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer beklagt seine Ausfallsliste.



Ski alpin:

"Riechen und schmecken kann ich immer noch nicht so gut wie früher. Das ist komisch, wenn du nicht mal das Waschmittel riechst oder du nicht merkst, wenn das Essen anbrennt."

ÖSV-Speedass Stephanie Venier über Auswirkungen ihrer Coronavirus-Erkrankung.

"Die Abfahrtsfeier war schon sehr legendär, ich möchte nicht ins letzte Detail gehen. Aber am nächsten Tag war dann Kombinationsslalom, da hat leichter Hochnebel geherrscht."Hermann Maier erinnert sich an die Feierlichkeiten nach der Weltcupabfahrt von Kitzbühel.



Skispringen:

"Ich mache es für mich selbst. Auf Legenden scheißen Tauben."

Gregor Schlierenzauer wenige Tage vor seinem 30. Geburtstag darüber, ob er mit schwächeren Leistungen an seinem Legendenstatus kratzen würde.

Biathlon:

"Ich habe geschossen wie ein Volksschüler und bin gelaufen wie ein Rentner."

Dominik Landertinger nach Rang 40 in der WM-Verfolgung.

Tennis:

"Dominic Thiem hat sich aus einer scheinbar unmöglichen Situation befreit. Ich nenne ihn Houdini des Tennissports."

Boris Becker nach dem US-Open-Finale.

Motorsport:

"Er ist definitiv einer der Besten da draußen, aber er ist nicht Gott. Vielleicht ist Gott mit ihm, aber er ist nicht Gott."

Max Verstappen über Weltmeister Lewis Hamilton.

Quelle: SN-Drob, Apa