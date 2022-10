Das Sportimperium im Zeichen des Bullen

Die Red Bull GmbH ist dank der Vehemenz des glühenden Sportfans Dietrich Mateschitz tief im Weltsport verankert. Mit der wesentlichen Wirkung des Sports wurde das Fuschler Unternehmen zur Weltmarke. Bleibt das so?

Fußball

Den Fußball entdeckte Mateschitz 2005. Am 6. April des genannten Jahres bestätigte die Red Bull GmbH die Übernahme der Salzburg Sport AG und damit von Austria Salzburg. Das Bild von Dietrich Mateschitz, Rudi Quehenberger und Berater Franz Beckenbauer aus dem Hangar-7 erhielt international eine breite Beachtung. Ein Parkett, auf dem Mateschitz von Anfang an auch den FC Red Bull Salzburg sah. "Unsere Ziele sind äußerst ambitioniert und können nur die langfristige permanente Teilnahme in den obersten europäischen ...