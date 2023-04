Eine Runde im Golfparadies

Seit Donnerstag spielt die Golf-Weltelite wieder auf dem geheiligten Rasen in Augusta beim Masters, dem ersten Major-Turnier des Jahres. In Augusta spielen - für Normalsterbliche so gut wie unmöglich. Die SN durften auf die Greens wie Rory McIlroy, Tiger Woods und Co.

BILD: SN/AP Das Masters in Augusta ist das traditionsreichste Golfturnier der Welt – und für Normalgolfer unerreichbar. Wir absolvierten dennoch eine Runde vor den Profis, die jedes Jahr hier für außergewöhnliche Momente und Emotionen sorgen.