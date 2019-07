England hat sich bei der zwölften Auflage erstmals den WM-Titel im Cricket gesichert. Im legendären Lord's Cricket Ground in London setzten sich die Engländer am Sonntag im Finale nach acht Stunden, einem 241:241-Unentschieden und der Entscheidung im "Super Over" knapp gegen Neuseeland durch.

SN/APA (AFP)/DIBYANGSHU SARKAR Mutterland des Cricket endlich Weltspitze