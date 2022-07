Fallschirmspringen: Sophie Grill führt starkes HSV-Team mit WM-Goldmedaille an

Inmitten der laufenden Weltcupsaison im Fallschirm-Zielspringen haben Athleten und Athletinnen des HSV Red Bull Salzburg bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Strakonice aufgezeigt. Das Damenteam holte erstmals in seiner Geschichte Silber im Zielsprung. Bei den Junioren sorgte Sophie Grill für einen Weltmeistertitel und Silber, sowie Michael Urban für eine Silber- und Bronzemedaille.

Nachdem das Team des HSV Red Bull Salzburg schon bei der Militär-Weltmeisterschaft im Burgenland einige Goldmedaillen geholt hatte und in der laufenden Weltcupsaison im Fallschirm-Zielspringen regelmäßig die gute Form unter Beweis stellt, ging es in der vergangenen Woche bei der zivilen Weltmeisterschaft in Tschechien um Edelmetall.

Urban und Grill holen Medaillen

Erneut stark präsentierte sich Michael Urban im Juniorenbewerb. Der für den HSV Red Bull Salzburg startende Tiroler konnte nach seinen beiden Bronzemedaillen in Güssing nun auch bei der zivilen Weltmeisterschaft eine Silbermedaille in der Kategorie "Stil" (Rang 16 bei den Herren) mit nach Hause nehmen. Im Zielspringen belegte er Rang 7 (Rang 104 bei den Herren), somit durfte sich der Heeressportler in der Gesamtwertung der beiden Disziplinen (Rang 23 bei den Herren) erneut über eine Bronzemedaille freuen. Sein Teamkollege Joachim Knauss folgte knapp hinter ihm mit Rang 9 im Zielsprung.

SN/hsv red bull salzburg Der HSV Red Bull Salzburg kann zufrieden sein.



Ebenfalls über gleich mehrere Medaillen bei den Juniorinnen darf sich seine Teamkollegin Sophie Grill aus Puch freuen. Sie holte mit einer Spitzenleistung erneut Gold und Silber. Den Titel fixierte die junge Heeressportlerin im Zielspringen mit einer Gesamtabweichung von 29 Zentimeter (Rang 18 in der Wertung der Damen). Auch in der Kategorie "Stil" zeigte das Nachwuchstalent auf und belegte Rang 2. Somit ging der Weltmeistertitel in der Gesamtwertung (Rang 10 bei den Damen) der beiden Disziplinen an die junge Salzburgerin. "Meine Freude ist unbeschreiblich groß. Am meisten freut mich der Erfolg, den wir gemeinsam als Damenteam mit unserer Vizeweltmeistermedaille erzielen konnten. Wenn man den Erfolg gemeinsam teilen kann und dabei sogar Geschichte schreibt, ist es das Schönste", zeigt sich die 23-jährige überwältig von ihrem erneuten WM-Erfolg.

Vizeweltmeistertitel für Damenteam

Bei den Damen kämpfte die Thalgauerin Julia Schosser in einem sehr starken Starterfeld von 48 Athletinnen von Beginn an um die Titel mit, musste sich dann jedoch aufgrund eines missglückten Sprunges mit Rang 7 in der Kategorie "Accuracy" zufriedengeben, den sie sich mit ihrer Teamkollegin Magdalena Schenner teilt. Zusammen mit Rang 7 in der Kategorie "Stil", in der Schosser ebenfalls an den Start gegangen war, ergab das auch den sehr guten 7. Platz in der Gesamtwertung. Ihre Teamkollegin Marina Kücher belegte Rang 20 in der Zielwertung. Damit bewiesen die Damen des HSV Red Bull Salzburg, Julia Schosser, Sophie Grill, Magdalena Schenner. Marina Kücher und Irene Hochrieser (ASKÖ FSV Linz), auch als Team absolute Weltklasse und holten erstmals in ihrer Geschichte den Vizeweltmeistertitel in der Teamwertung.

Herren blieben hinter den Erwartungen

Die Herren hatten vermehrt mit der starken Konkurrenz zu kämpfen. Trotz sehr guter Sprünge, vor allem in den Schlussrunden, mussten sich die Salzburger Athleten aus den Top 10 in der Einzelwertung verabschieden. Das extrem hohe Niveau, aber auch die Hitze forderte hier Tribute, und so konnten die HSV Red Bull Salzburg Herren am Ende nicht mehr aufholen. Mit Rang 27 für Ivalyo Delev, Rang 46 für Michael Löberbauer, Rang 48 für den amtierenden Militär-Weltmeister Sebastian Graser, Rang 106 für Manuel Sulzbacher bleiben die Herren etwas hinter ihren Erwartungen zurück. Graser, der ebenfalls in der Kategorie "Stil" angetreten war, belegte hier den sehr guten 15. Platz und somit den 17. Rang in der Gesamtwertung der Disziplinen. In der Teamwertung der Herren ging sich für den HSV Red Bull Salzburg, Michael Löberbauer, Manuel Sulzbacher, Sebastian Graser, Ivyalo Delev und Gernot Alic (HFSC Freistadt), der hervorragende 8. Platz im Zielspringen aus.



Heimweltcup steht vor der Tür

Weiter geht es für die Fallschirmspringer nun Mitte August mit dem Weltcup-Stopp in Belluno/Italien. Danach findet in Thalgau (26. bis 28. August) nicht nur für die Salzburger eines der absoluten Highlights des Saisonkalenders statt. Inmitten der internationalen Elite der Fallschirmspringer gilt es für die Lokalmatadoren und Mitveranstalter des HSV Red Bull Salzburg, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder ihre Weltklasse beweisen und wichtige Punkte für den Weltcup-Endspurt holen.