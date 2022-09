Feierlicher Empfang für Goldschwimmer Luka Mladenovic

Mit drei Medaillen bei der Junioren-WM hat Schwimmer Luka Mladenovic einen Riesenerfolg gefeiert. Nun gab es den gebührenden Empfang für ihn daheim im ULSZ Rif.

Die Armada seiner Clubkolleginnen und -kollegen von der SU Generali Salzburg stand Spalier, als Luka Mladenovic am Montag mit Gold, Silber und Bronze von der Junioren-WM in Lima (Peru) an seine Trainingsstätte zurückkehrte. "Das war eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe", gab der 18-Jährige zu.

Das Empfangskomittee war eine illustre Runde: Sportlandesrat Stefan Schnöll hatte Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm als Gast mitgenommen, dazu gratulierten Rif-Geschäftsführerin Sabrina Rohrmoser, Salzburgs Schwimmverbandspräsident Clemens Weis, SSM-Geschäftsführer Thomas Wörz, Union-Vizepräsident Herbert Steinhagen und SU-Generali-Obmann Kurt Kozak. Lukas stolze Eltern Jelena und Dragoslav Mladenovic sowie Oma Jelena waren ebenfalls anwesend.

Gefehlt hat nur der wichtigste Mann: Lukas Trainer Plamen Ryaskov weilt nach der intensiven Saison noch auf Urlaub. Zuvor war Clemens Weis sein Trainer gewesen. "Plamen hat ihm den Feinschliff gegeben", sagte Weis über sein sportliches Ziehkind. "Entdeckt hat ihn damals unser leider schon verstorbener Trainer Marino Soljan." Weis erinnert sich an einen "etwas behäbigen, aber sehr motivierten" Fünfjährigen.

Jetzt darf Luka noch eine Woche Ferien genießen, ehe es zurück in die Schule geht.

"Das Wichtigste ist, dass die Schule funktioniert und er von dort die Möglichkeit bekommt, ausreichend zu trainieren", betont Weis. Paris 2024 soll "mitgenommen" werden, 2028 in Los Angeles soll Mladenovic dann seinen sportlichen Zenit erreicht haben.