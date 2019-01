FIFA-Boss Infantino will WM 2022 mit 48 Teams "prüfen"

FIFA-Präsident Gianni Infantino plädiert weiterhin für eine Fußball-WM 2022 in Katar, die mit 48 anstelle von 32 Mannschaften ausgetragen wird. Diese Möglichkeit werde "diskutiert und geprüft", erklärte der Schweizer am Donnerstag in Marrakesch und ergänzte, die Mehrzahl der Verbände sei für eine Aufstockung. Spätestens im Juni solle eine Entscheidung fallen.

SN/APA (AFP)/FADEL SENNA FIFA-Chef Gianni Infantino