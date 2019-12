Jahrelang war Sport ihr ganzes Leben, nun haben sie sich aus dem Rampenlicht verabschiedet: Die "Salzburger Nachrichten" fragten bei drei zurückgetretenen Sportlerinnen nach und stellten fest: Das Leben hat auch ohne den Kampf um Sekunden einen Sinn und bietet genug Herausforderungen.

Jacqueline Gerlach stellt sich gleich mehreren solchen Herausforderungen. Noch im heurigen Sommer fuhr sie in beeindruckender Manier ihren dritten Weltcup-Gesamtsieg im Grasski ein. Mittlerweile ist sie mit Leib und Seele Gastronomin in ihrem Heimatort Hintersee. Der Standort des Gasthofs mit Fremdenzimmern am Fuß des zugesperrten Skigebiets Gaissau-Hintersee erfordert Optimismus und Mut: "Viele haben gesagt: ,Du hast einen Vogel'", erinnert sich die 28-Jährige. "Aber das hat meinen sportlicher Ehrgeiz geweckt." An drei Tagen der Woche kümmert sie sich zusammen mit ihren Eltern außerdem um den kleinen Sohn ihrer verstorbenen Schwester. Und ihre große Erfahrung im Grasski gibt sie an die nächste Generation weiter.

SN/gö Lisa Mitterbauer.

Als Nachwuchstrainerin hält auch Lisa Mitterbauer weiter den Kontakt zu ihrem Sport. Obwohl sie auf Rang 108 der Mountainbike-Weltrangliste immer noch zu finden ist, hat sie ihre Profikarriere schon beendet. "Still und leise", sagt die 27-jährige Seehamerin. 15 Jahre lang trat sie in die Pedale, fuhr im Weltcup und trug bei Weltmeisterschaften das rot-weiß-rote Trikot. Wann merkt man, dass es Zeit zum Aufhören ist? Für Lisa war das Signal "ein Rennen, bei dem ich hingefahren bin und mich überhaupt nicht darauf gefreut habe". Pflichtbewusst absolvierte sie die Österreichische Meisterschaft in Vorarlberg und fuhr danach in dem Bewusstsein heim: "Das wars jetzt." Ihre Eltern, jahrelang die wichtigste Stütze und auch die Hauptsponsoren, sollten beim endgültigen Abschied dabei sein. Vor der Flachauer Bike Night sagte sie zu ihrer Mutter: "Du, das wird mein letztes Rennen heute."

Pfeiffer'sches Drüsenfieber warf Mitterbauer zwischendurch aus der Bahn. Die wichtigste Lehre aus vielen Jahren Leistungssport hat damit viel zu tun: "Man sollte immer auf die Signale seines Körpers hören."

Neben dem Sport hat sie den Bachelor in Romanistik abgeschlossen, nun startet sie eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. Die große Leidenschaft aufzugeben, sei natürlich schwergefallen: "Aber ich bleibe dem Sport ja erhalten." Bei ihrem Heimatclub in Koppl trainiert Lisa Mitterbauer die Talente und hofft, würdige Nachfolger(innen) zu finden. Kommt noch Wehmut auf beim Gedanken ans Rennfahren? "Ich war als Zuschauerin beim Weltcup in Nove Mesto und habe am Streckenrand festgestellt: Es geht mir nicht ab."

SN/christoph bayer Susanne Hoffmann.

Den selben Test wird Susanne Hoffmann demnächst beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen absolvieren, erstmals als Ex-Sportlerin, und sie ahnt: "Das wird schon emotional, das war doch mein zweites Wohnzimmer. Leicht fällt es nicht, aber man weiß auch, wie hart es ist, bis man so weit kommt."

Statt des Gewehrs hat die Saalfeldnerin jetzt eine Gitarre umgeschnallt: "Schon früher haben Leute in meiner großen Waffentasche oft ein Musikinstrument vermutet", muss sie schmunzeln. "Das Musizieren ist mein neues großes Projekt, und so wie früher gilt: Täglich üben", sagt die angehende Volksschullehrerin.

Mit Begeisterung erzählt Susanne Hoffmann auch über ihre neue sportliche Herausforderung, das Paragleiten: "Man braucht ja immer ein Ziel im Leben." Der jahrelange Wettkampfmodus ließ sich nicht ganz ablegen: "Ich habe mit Acro-Weltmeister Sebastian Kahn als Lehrer über dem Gardasee geübt. Wo er andere Schüler immer an die Körperspannung erinnern musste, hat es bei mir geheißen: ,Lockerer lassen!'" Die 25-Jährige spricht jedenfalls auch den anderen "Sportpensionistinnen" aus dem Herzen, wenn sie sagt: "Ich bin schon stolz darauf, was ich geleistet habe. Aber das Leben bietet auch ohne Sport so viel Schönes."

