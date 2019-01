Handball-WM-Auftaktsieg Österreichs über Saudi-Arabien

Österreichs Handball-Männer sind mit einem 29:22-(15:9)-Sieg in die Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland gestartet. Zum Auftakt in Herning erwies sich Saudi-Arabien am Freitag als der erwartete Außenseiter, der Österreich allerdings lange zumindest forderte. Zu überzeugen wusste die ÖHB-Truppe im 100. Länderspiel von Trainer Patrekur Johannesson erst am Schluss.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Österreichs Handball-Männer hatte bei der WM einen erfolgreichen Start