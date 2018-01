Historischer Podestplatz für Stadlober im Fleimstal

Langläuferin Teresa Stadlober hat am Samstag als Dritte des 10-km-Klassikmassenstarts in Val di Fiemme ihren ersten Weltcup-Podestplatz geschafft. Der auch als österreichischer Sicht historische Erfolg der 24-jährigen Radstädterin hatte sich nach mehreren Top-Sechs-Ergebnissen in dieser Saison und ihrer überlegenen Verfolgungsbestzeit am Neujahrstag in Lenzerheide abgezeichnet.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Stadlober schaffte es endlich auf das Podest