Im Super Bowl endet Ära: Eschlböck und Reiterer zwischen Mofahelmen und Mahomes-Magie

Walter Reiterer und Michael Eschlböck kommentieren ihr vorerst letztes Spiel der NFL. Ein SN-Doppelinterview über die Football-Steinzeit, ihren Favoriten für Sonntag und neue Pläne.

Walter Reiterer und Michael Eschlböck erklären Österreich seit vielen Jahren die National Football League. Beim Super Bowl, dem Finale der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in Arizona am Sonntag (ab 22.25 Uhr live auf Zappn und Puls 4, Spielbeginn um 0.30), tun sie dies vorerst zum letzten Mal auf Puls 4, das die Übertragungsrechte nach 13 Saisonen an RTL verloren hat.

Es ist das Ende einer Ära, die so nicht abzusehen war. Denn ...