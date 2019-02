Indian Wells wie geplant nächster Turnier-Auftritt von Thiem

Der Niederösterreicher Dominic Thiem wird nach seinem Auftakt-Out beim Tennis-Turnier in Rio de Janeiro sein geplant gewesenes Turnierprogramm beibehalten. "Dominic trainiert die Woche auf Hartplatz in Rio und fliegt am Sonntag nach Indian Wells", teilte sein Coach Günter Bresnik der APA mit. In Indian Wells beginnt am 7. März das erste Masters-1000-Turnier der Saison.

SN/APA (AFP)/CARL DE SOUZA Thiem will wie geplant in Indian Wells starten