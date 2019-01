Innsbruck landete in EBEL 5:3-Pflichtsieg in Zagreb

Der HC Innsbruck hat am Samstag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen erwarteten Pflichtsieg eingefahren. Die Tiroler setzten sich beim abgeschlagenen Schlusslicht Medvescak Zagreb ohne zu glänzen mit 5:3 durch. Zagreb gelangen so viele Treffer wie in den sieben Spielen davor zusammen nicht. Die Kroaten haben ihre vergangenen 23 Partien allesamt verloren.

SN/APA/EXPA/JFK HC Innsbruck besiegte Medvescak Zagreb