Jetzt oder nie!

Es fehlt ein Umdenken. Österreich wähnt sich nur als Sportland - das sagt Union-Präsident Peter McDonald. Was braucht es nun für mehr Bewegungsfreude über alle Generationen?

Der Johnson-&-Johnson-Manager Peter McDonald ist seit 2018 Präsident der Sportunion, des größten Sportdachverbands in Österreich. Von 2011 bis 2014 war der heute 48-Jährige geschäftsführender Obmann der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft und machte damals mit außergewöhnlichen Vorschlägen die Politik auf die Mankos im Gesundheitssystem aufmerksam.

"Land der Kranken, kiloreich" - nimmt das Österreich so hin? Peter McDonald: Es scheint so. Wir wähnen uns als Sportnation, dabei fehlt der Sport als DNA in unserer Gesellschaft. Wie in anderen Nationen könnten ...