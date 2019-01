Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat am Samstag in Antholz seinen fünften Sieg in Folge im Biathlon-Weltcup gefeiert. So eine Serie war zuvor nur Martin Fourcade (FRA) und Ole Einar Björndalen (NOR) gelungen. Bei seinem insgesamt 32. Erfolg hatte der 25-Jährige 34,8 Sekunden Vorsprung auf Antonin Guigonnat (FRA). Simon Eder landete als bester Österreicher an der achten Stelle (+1:29,9 Min.).

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Johannes Thingnes Bö im Biathlon-Weltcup nicht zu stoppen